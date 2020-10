Previsão é com base nos dados de 18 a 24 de outubro, quando 97,7% dos casos de síndrome respiratória aguda grave foram associados à covid-19.

Dados coletados pela Fiocruz apontam uma tendência de aumento com sinal moderado ou forte nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e coronavírus em dez capitais do País. Divulgada nesta sexta-feira, 30, a previsão é feita com base na semana entre 18 e 24 de outubro, quando a covid-19 está associada a 97,7% das novas infecções.

Em Aracaju, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió e Salvador a tendência de infecção a longo prazo apresenta sinal forte, com probabilidade maior que 95%, para casos de coronavírus e SRAG. Já em Belém, São Luís e São Paulo a tendência de contágio é de sinal moderado (maior que 75%) a longo prazo, acompanhado de possível estabilização a curto prazo.