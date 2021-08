Partos: médica do SanSaúde esclarece dúvidas em live

Dra. Rovenna Comar foi a convidada especial no bate-papo promovido pela Santa Casa nesta quinta-feira

A quinta-feira (19/8) foi de bate-papo e muita informação no Instagram da Santa Casa de Votuporanga. A Instituição promoveu uma live com a ginecologista e obstetra do SanSaúde, Dra. Rovenna Comar, voltada para as grávidas. Durante aproximadamente uma hora, a profissional esclareceu as dúvidas sobre partos.

Dra. Rovenna destacou os benefícios do parto normal. “O bebê passa pelo canal vaginal, que é colonizado por bactérias. Esses farão parte do intestino do recém-nascido, considerado por vários estudos como o segundo cérebro. Além disso, ajuda a retirar qualquer água do pulmão do neném, ao passar pelo canal de parto. Os hormônios produzidos neste momento como ocitocina e prolactina ajudam a aumentar a produção de leite”, explicou.

Já a cesariana, a médica contou que pode ser eletiva. “A mãe agenda um horário, mas também pode esperar a hora do bebê para que tenham as contrações, de repente até a ruptura da bolsa’, complementou.

Parto natural

Ela explicou que há diferença entre partos normal e natural. “O primeiro pode ser instrumental, quando precisamos utilizar instrumentos cirúrgicos. Graças a Deus, é uma minoria. Já o segundo tipo é quando o bebê nasce por vias naturais, no seu momento e hora”, afirmou.

Ajuda do marido

A médica ressaltou o papel do marido. “Ele pode ajudar de muitas formas. Especialmente no parto, pode estimular a mulher a não ficar nervosa, principalmente porque ela está com dor. A parceria, cumplicidade e respeito são cruciais”, contou.

Técnicas para dor

Dra. Rovenna disse ainda que algumas técnicas são utilizadas. “Já no pré-natal é fundamental que a mãe possa ler sobre o assunto, para que esteja calma e segura. Durante o parto normal, podemos fazer agachamentos, massagens com óleos essenciais e se beneficiar com banho e duchas. Existem também maneiras farmacológicas, a fim de reduzir a dor”, finalizou. Perdeu a live? Assista no IGTV do Instagram da Santa Casa de Votuporanga.