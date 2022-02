Fiocruz alerta para epidemia de dengue em Votuporanga

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertam para a expansão dos casos da doença. Municípios vizinhos como Tanabi/SP está em epidemia e Cosmorama/SP em “nível de atenção”.

Boletim epidemiológico divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde coloca São Paulo como o 2º no ranking dos Estados com mais casos de dengue registrados no mês de janeiro, perdendo apenas para Goiás.

De acordo com o relatório Info Dengue, produzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Votuporanga/SP registra nível de epidemia com 249 casos; já Tanabi/SP 115 figura no mesmo contexto, além de Palestina/SP com 113. Municípios vizinhos à Votuporanga como Cosmorama/SP está em estado de atenção com 22 casos da doença, segundo o documento.

Conforme divulgado com exclusividade pelo Diário, nesta segunda (8), a Prefeitura de Votuporanga informou que foram confirmados 209 casos de dengue no mês de janeiro de 2022 e 905 notificações.

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde, no ano passado, 1.090 pessoas contraíram a doença no município, além do óbito de dois homens com comorbidades, um de 36 anos no primeiro semestre, em abril e outro de 76 anos no segundo semestre, em agosto.

Os períodos chuvosos juntamente ao calor são favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Segundo a coordenadora do InfoDengue, Claudia Codeço, é importante fomentar projetos de pesquisa na área de entomologia para estudar as mudanças de comportamento do Aedes aegypti.

No enfrentamento ao mosquito transmissor da doença, a Vigilância Ambiental vem deflagrando ações de nebulização veicular. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de fevereiro essas ações vão abranger a área da Policlínica; já nos dias 23, 24 e 25 é a vez do bairro Vila América.

Durante a pulverização, não há necessidade que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypit, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos; importante proteger frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Em caso de sintomas como febre, dor muscular, nas articulações, na cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito, perda de apetite e paladar, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Prevenção

Como medidas preventivas, a orientação é manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

Diário de Votuporanga