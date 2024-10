Segundo a Polícia Ambiental, o animal, que estava desorientado, foi capturado no mesmo local onde outra anta foi encontrada gravemente ferida e morreu, no dia 13 de setembro. Ambos não conseguiram fugir do fogo e foram atingidos.

Conforme a ONG, há ainda um filhote que está sob cuidados da equipe e também se recupera. Ele teve o dorso queimado e recebe cuidados neonatais.