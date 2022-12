Filho mata o pai a facadas após chamá-lo para tomar café e é preso no litoral de SP: ‘perigoso’, diz mãe

Francisco Gabriel de Carvalho, de 19 anos, confessou ter matado o pai, de 48, após uma discussão na cozinha de casa, em São Vicente (SP).

Um homem de 48 anos foi morto pelo filho, de 19, com sete facadas nas regiões do pescoço e cabeça, na manhã desta quinta-feira (1), em São Vicente, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, o autor do crime confessou ter esfaqueado a vítima ao ser preso pela Polícia Militar. Francisco Gabriel de Carvalho tinha antecedentes criminais por roubo e estupro de vulnerável.

A PM informou à reportagem ter sido acionada por volta das 7h para atender a uma ocorrência de agressão à faca na Avenida Prestes Maia, no bairro Cidade Náutica. Assim que chegaram ao imóvel indicado, duas ambulâncias estavam no local e o médico de plantão já havia constatado a morte de Roberto de Carvalho.

A esposa da vítima e mãe do autor das facadas, que não terá o nome revelado, disse à Polícia Civil, em depoimento, que o filho é “perigoso”. A mulher contou ter medo que o filho possa matá-la, bem como os irmãos menores.

Ainda de acordo com a PM, assim que os agentes chegaram à casa da família, onde aconteceu o crime, encontraram Roberto caído no chão da cozinha, de bermuda e sem camisa, o que permitiu visualizar as perfurações no pescoço e cabeça.

A faca usada para matar a vítima estava em cima da pia e foi apreendida pelos policiais militares.

Estava no banho

A esposa da vítima contou à polícia que estava no banho quando ouviu o filho chamar o pai para tomar café da manhã. Segundo ela, Roberto foi até a cozinha e Francisco pediu dinheiro para comprar pão.

Depois disso, a mulher relatou ter escutado apenas barulhos e gritos. Quando saiu do banheiro, contou aos policiais ter visto o filho correndo ensanguentado. A testemunha revelou, ainda, que o filho a teria mostrado a faca e dito: “olha aí, ó”.

Pulou o muro e foi preso

A mulher contou aos policiais que tentou segurar o filho, mas que ele se soltou e pulou o muro de casa para fugir. Naquele mesmo instante a Polícia Militar foi acionada, e após conversar com testemunhas, começou a busca pelo criminoso.

Francisco foi encontrado molhado e só de bermuda sentado na calçada em frente à casa de uma sobrinha, no bairro Boa Vista. Ao ser abordado pelos policiais e questionado sobre o ocorrido, ele confessou ter matado o pai após uma discussão.

O autor do crime foi preso em flagrante e encaminhado ao 2º DP de São Vicente, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência e ele foi indiciado por homicídio.

