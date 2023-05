Polícia Ambiental deflagra Operação Huracan em combate a incêndios e conscientização ambiental

Ações ocorrem nesta quarta e quinta-feira e mobilizarão 450 policiais militares, além do efetivo do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente.

Nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25 de maio, a Polícia Militar Ambiental e o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizarão a Operação Huracan em todo o Estado. Com o emprego de uma força-tarefa composta por 450 policiais militares dedicados, além do efetivo do GAEMA, a Huracan tem como objetivo principal a prevenção e o combate aos focos de incêndio em vegetações, visando minimizar os impactos prejudiciais à saúde da população, ao meio ambiente e à biodiversidade.

Esta operação abrangente prevê uma série de ações estratégicas, com destaque para a orientação aos proprietários e produtores rurais sobre medidas de prevenção. Será enfatizada a importância da manutenção adequada dos aceiros das lavouras, especialmente as de cana-de-açúcar, bem como a implementação de planos de prevenção contra incêndios nas margens de rodovias, ferrovias e zonas de amortecimento de unidades de conservação, conhecidas como faixas de domínio. Além disso, pontos vulneráveis identificados também receberão policiamento preventivo.

A escolha do nome “Huracan” para a operação é uma alusão à mitologia maia, onde essa palavra representa o deus responsável por desastres naturais, invocando elementos como vento, fogo e terra.

Uma característica notável dessa iniciativa da Polícia Ambiental é seu forte componente educativo. Através das redes sociais, serão promovidas ações de educação ambiental com o intuito de conscientizar toda a população. Alguns alertas serão enfatizados, tais como:

Não jogar cigarros ou fósforos às margens de rodovias;

Não soltar balões (pois isso configura crime, de acordo com a Lei 9.605/98);

Evitar acender fogueiras em locais próximos a matas e em dias ventosos;

Abster-se de realizar queimadas (em casos necessários, como em áreas agrícolas, é imprescindível obter autorização prévia da Cetesb);

Não soltar fogos de artifício em áreas com vegetação;

Impedir que crianças façam uso de fósforos, isqueiros ou materiais inflamáveis;

Não despejar lixo em terrenos baldios.

A Operação Huracan busca promover um ambiente mais seguro e sustentável para todos. A conscientização e a colaboração de cada cidadão são fundamentais para o sucesso dessas ações. Juntos, podemos preservar nosso patrimônio natural e garantir um futuro melhor para as gerações vindouras.