Fevereiro do Terror nas telonas

Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto participa de campanha de descontos em ingressos para filmes selecionados.

O Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto está participando da campanha Fevereiro do Terror. Nesta ação especial da rede de cinemas, na compra de um ingresso inteiro para um dos cinco filmes selecionados do mês do terror, o cliente ganha 50% de desconto no próximo ingresso para um dos filmes da lista.

A promoção é válida para todo o Brasil e os filmes participantes são “O Grito”, “A Hora de Sua Morte”, “Maria e João”, “Os Órfãos” e “O Homem Invisível”. A pré-venda de ingressos já está disponível nas bilheterias, ATMs e no site: www.cinepolis.com.br.

“O Grito” estreia nesta quinta-feira (13) no Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto. O complexo de salas do shopping conta com exclusividades, como Cinépolis VIP e Macro XE, que proporcionam novas experiências ao espectador.

Confira as sinopses dos filmes selecionados:

O GRITO (Direção: Nicolas Pesce)

Depois que uma jovem mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam investigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada.

A HORA DE SUA MORTE (Direção: Justin Dec)

Depois que uma jovem mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam investigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada.

MARIA E JOÃO (Direção: Oz Perkins)

Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz.

O HOMEM INVISÍVEL (Direção: Leigh Whannell)

Quando diversas coincidências colocam as vidas das pessoas que ama em risco, a moça tem sua sanidade testada enquanto ela tenta provar para ao mundo que está sendo assombrada por alguém que ninguém consegue ver. Homem Invisível tem estreia marcada para fevereiro de 2020 nos Estados Unidos.

OS ÓRFÃOS (Direção: Floria Sigismondi)

Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de uma família rica. Na casa, localizada em Essex, Londres, vive Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), irmãos órfãos que perderam ambos os pais em um acidente próximo à casa. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

A programação completa do cinema está disponível no www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto.

Fevereiro do Terror – Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto

Onde: Cinépolis – Piso Lazer

Cinépolis – Piso Lazer Informações: www.cinepolis.com.br

Sobre o Iguatemi São José do Rio Preto

Considerado o primeiro e maior complexo multiuso do Noroeste Paulista, o Iguatemi São José do Rio Preto pertence à Iguatemi Empresa de Shopping Centers e carrega a excelência e pioneirismo da marca em seu DNA. O empreendimento reúne moda, arte, cultura, gastronomia, entretenimento, lazer, serviços exclusivos, e conta com o hotel Hyatt Place, uma torre comercial (Iguatemi Business) e o residencial Integrato.

Com um ambiente agradável e aconchegante, pensado para proporcionar experiências únicas e exclusivas, o Iguatemi São José do Rio Preto oferece um mix diversificado com marcas conceituadas do varejo nacional e internacional, entretenimento exclusivo e restaurantes renomados que o consolidaram como o principal polo gastronômico da região.

Para mais informações:

Sobre a Cinépolis Brasil

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, com um total de 844 cinemas, 6.562 salas 100% digitais, em dezessete países.

Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 59 cinemas em todo o Brasil com 431 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior. A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme.

Em 2019 e 2017, foi eleita a “Melhor Sala Premium” de São Paulo pelo Guia Divirta-se. Em 2018, pela terceira vez, o Cinépolis JK Iguatemi foi eleito pelo Guia da Folha como o melhor cinema da cidade de São Paulo (2015, 2017 e 2018) e sua sala IMAX foi apontada como a melhor sala individual do circuito. Em 2016 e 2017, a rede Cinépolis ficou em 1º lugar no “Prêmio Estadão Melhores Serviços”, na categoria redes de cinema.

A constante inovação e o bom desempenho são reconhecidos com diversos prêmios, dentre eles: Melhor Exibidor por quatro anos consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), concedido no Prêmio ED (Exibição & Distribuição), realizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo.

Mais informações, acesse: http://www.cinepolis.com.br

Siga-nos nas redes sociais 😉