Após reunião, Uefa e Conmebol estreitam laços e avançam no plano de recriar Intercontinental

A possibilidade do duelo direto entre os campeões dos principais torneios de clubes do mundo voltou à tona diante dos planos da Fifa de tornar seu Mundial de Clubes um evento organizado de quatro em quatro anos, tomando o lugar da Copa das Confederações no calendário da entidade. A primeira edição está marcada para junho de 2021, na China – enquanto o último torneio anual ocorrerá em dezembro de 2020, no Catar.

– Se discutiu a possibilidade de organizar jogos intercontinentais entre Europa e América do Sul, para uma variedade de grupos de idade, e tanto para mulheres como para homens. E será examinada mais a fundo por um comitê conjunto Uefa/Conmebol nos próximos meses – diz o comunicado das duas entidades.