Mantenedora do Centro Universitário de Votuporanga, do Colégio, do Sistema de Ensino e da Rádio e TV Unifev, celebra aniversário neste sábado, dia 30 de abril

Mantenedora do Centro Universitário de Votuporanga, do Colégio, do Sistema de Ensino e da Rádio e TV Unifev, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) celebra 56 anos de história neste sábado (dia 30), com orgulho de ser referência em conectar a educação com a comunidade, contribuindo positivamente para o desenvolvimento cultural, econômico e social da região.

A sua principal mantida, o Centro Universitário, é considerado um dos mais modernos e bem equipados centros de Ensino Superior do Brasil. São 40 mil m² de área construída, divididos em dois campi (Centro e Cidade Universitária), com diversas ofertas de cursos de graduação e pós-graduação, centenas de atividades de extensão, além de diversos outros serviços prestados, gratuitamente, à comunidade.

Com uma trajetória marcada por inúmeros desafios e conquistas, ao longo desses 56 anos, a FEV se consagrou como referência entre centenas de outras instituições de ensino no Estado, focando sempre no desenvolvimento pessoal, social e profissional da comunidade. “Isso comprova a excelência do ensino ofertado e a qualidade desta Instituição forte e renomada, e que não para de crescer”, afirmou o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Sempre com foco nas constantes transformações do mercado, a Fundação é responsável por movimentar significativamente setores importantes da economia local, como os de alimentação, vestuário, transporte e imóveis. Todo esse crescimento permitiu que, ao longo de décadas, profissionais e estudantes, vindos de diferentes regiões do Brasil, conhecessem Votuporanga e, nela, construíssem um lar.

Em entrevista especial ao Jornal da Manhã da Rádio Unifev dessa sexta-feira (dia 29), o Diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas José Gianoti, destacou como a FEV foi importante em sua vida, da adolescência até os dias atuais. “Eu fui aluno do Colégio, em 1977, me formei e fiz faculdade fora. Quando voltei, o curso de Direito iniciou suas aulas e fui professor por 13 anos da graduação. Logo após, estive como tesoureiro da Fundação e atualmente, Diretor-presidente, então, para mim, é muito gratificante fazer parte dessa história, fazendo a diferença na vida dos nossos alunos e de toda a nossa sociedade”, contou.

UNIVERSITÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO

Pensando no futuro, o Diretor-presidente destaca que uma reestruturação da Ejunifev já começou a ser realizada com o objetivo de proporcionar mais oportunidades para os alunos e, consequentemente, aumentar o número de estagiários.

“Estamos em contato direto com empresários e parceiros para ressaltar a importância de possuir um estagiário nesses locais, não só para o bom desempenho da empresa, mas para todo o mercado de trabalho. O diferencial para quem procura um curso superior é a empregabilidade, ou seja, ele quer sair com uma profissão melhor do que teria se não estudasse. O aluno que faz estágio tem mais condições de ingressar no mercado de trabalho ao concluir o curso, em relação ao que não fez”, finalizou Douglas.