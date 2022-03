Licitação tem por objeto a contratação de empresa para a comercialização do material didático do Sistema de Ensino Unifev

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) abriu licitação, na modalidade pregão, para a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços visando à venda de material didático do Sistema de Ensino Unifev (SEU), em escolas particulares e públicas, no estado de São Paulo.

A sessão de processamento do pregão será realizada de forma presencial, no dia 23 de março de 2022, às 8h30, no setor de Licitações e Compras, no Câmpus Centro, localizado na rua Pernambuco, nº 4196.

Os serviços serão executados pelo prazo inicial de 12 (doze) meses e poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos previstos no edital, até o limite de 60 (sessenta) meses.

O edital completo pode ser acessado pelo site da Unifev: www.unifev.edu.br/editais/licitacao. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 (ramais 812 e 829).

Sobre o Sistema de Ensino Unifev

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) da Unifev, o SEU é um sistema de ensino para a Educação Infantil (0 a 5 anos) composto de material físico (impresso) e portal educacional interativo, acessível pela escola, criança e família.

O material físico contém apostilas do aluno, livro do professor, livros paradidáticos, manuais, jogos, cartazes, fantoches, agenda, calendário, material para a família, entre outros.

O Portal contém games educacionais, vídeos selecionados, músicas, galeria de arte, podcasts, histórias narradas, área da família com palestras, textos e cursos, construtor de materiais, cadernos digitais complementares para o aluno. Já para o professor são disponibilizados cadernos digitais com projetos, material de suporte, textos de atualização pedagógica e científica, videoaulas gravadas e espaço para inserir atividades de práticas educacionais, além de mais de 1000 horas de cursos de formação a distância voltados para atualização em Educação Infantil com certificado do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev.

O SEU oferece assessoria diferenciada: on-line (lives, encontros virtuais, integração dos usuários, e capacitações); e presencial (palestras, workshops e oficinas). Essa assessoria tem como objetivo, além de formar permanentemente os educadores, habilitar os parceiros para o uso do material do SEU.