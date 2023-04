Unifev lança projeto Formar em fórum da ADE Noroeste Paulista

A formação continuada para educadores é uma realização do Sistema de Ensino Unifev; evento ocorreu no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária

A manhã chuvosa da última quarta-feira não desmotivou os 400 profissionais da educação que passaram pelo LIX FET – Fórum Educação para Todos do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista, realizado no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento foi palco para o lançamento do projeto Formar, uma capacitação continuada para educadores do Sistema de Ensino Unifev.

Na ocasião, estiveram presentes o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Indalécio Bençal; a coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, Profa. Dra. Nínive Daniela Pignatari; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o secretário da educação de Votuporanga e coordenador executivo do ADE Noroeste, Marcelo Batista; professores, gestores, dirigentes e secretários de 63 municípios da região.

O Formar tem o propósito de aperfeiçoar a educação e expandir os saberes cultivados na universidade por meio de formação continuada. O Sistema de Ensino Unifev oferece cursos de curta e longa duração com certificação para profissionais da Educação Básica.

“Programas, palestras, oficinas, cursos flexíveis e personalizáveis fazem parte das capacitações que compõe esse novo projeto. Com metodologias ativas e engajantes, produzidas por especialistas, mestres e doutores, possibilitamos as formações sob demanda, a partir da necessidade de cada contratante”, explicou Nínive.

Segundo Bençal, o material didático é rico em diversidade e disponibilizado via plataforma virtual. “São mais de 60 temas abordados em encontros presenciais e mais de mil horas de formação on-line, tudo com certificado”, declarou.

Para Gastaldon, o universo da educação é a missão da Instituição. “Quando compartilhamos espaços e recursos, estamos cumprindo nosso dever com as pessoas e o futuro da produção de conhecimento”, concluiu.

Após o lançamento, foram ministradas as palestras “Diálogos entre o desenvolvimento da leitura e da produção textual e o desempenho nas avaliações externas”, pela Profa. Dra. Neuraci Rocha Vidal Amorim, e “Meu aluno é autista, e agora?”, pela Profa. Dra. Juliana Ponto dos Santos.

Mais informações sobre o Formar podem ser obtidas pelo site https://www.sistemadeensinounifev.com.br/formar.