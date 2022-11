Festival de Danças do Balé Municipal será neste sábado e domingo, na Concha Acústica

Cerca de 400 alunos se apresentarão em 20 coreografias inspiradas em animais da região amazônica

“A Amazônia Dança” será o tema do 27º Festival de Balé Municipal que será promovido neste sábado e domingo (3 e 4/12), às 20h30, na Concha Acústica. Cerca de 400 alunos se apresentarão em 20 coreografias inspiradas em animais da região amazônica. Os alunos serão divididos em dois elencos, um se apresenta no sábado e o outro no domingo, com direção artística e geral do espetáculo assinada pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

Os alunos fazem parte do projeto coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga com aulas gratuitas oferecidas no Ginásio Mário Covas e no CSU. O projeto conta com várias turmas e oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

Participam das coreografias alunos de diversas faixas etárias, com idade a partir de cinco anos. O programa da atração contempla desde números de balé clássico até apresentações de jazz, baby class e dança contemporânea inspirados e criativamente adaptados ao tema.

SERVIÇO:

27º Festival de Dança “A Amazônia Dança” do Balé Municipal da Prefeitura de Votuporanga

Data: sábado e domingo, 3 e 4 de dezembro

Horário: 20h30

Local: Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”

Entrada Gratuita

Classificação: Livre