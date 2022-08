TV TEM e portal temmais.com promovem 12º Festival Literário de Votuporanga

Veículos de Comunicação do TEM+ contarão com stand para doação de livros literários

O Festival Literário de Votuporanga (FLIV) chega a sua 12ª edição com mais de 300 atividades culturais gratuitas para a população programadas para acontecer entre os dias 13 e 21 de agosto. O evento é realizado pela prefeitura de Votuporanga. Ciente da importância da leitura para transformar a sociedade, a TV TEM, emissora afiliada da Globo, e o portal temmais.com, ambos pertencentes à plataforma de negócios TEM+, promovem a iniciativa que contará com show de abertura com a cantora Maria Rita, no sábado (13), no Palco das Artes, no Parque da Cultura, em Votuporanga (SP).



Além disso, os visitantes poderão participar de diversas atividades ligadas à literatura, artes e cultura no FLIV. Entre elas, rodas de conversa com escritores, oficinas criativas, sessões de cinema, espetáculos teatrais e shows musicais.

A TV TEM leva para o evento o Bem Legal literário, onde o público poderá fazer doações de livros usados. A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga (Coopervinte) estará presente e fará toda a triagem dos livros recebidos.



A emissora e o portal temmais.com reforçam sua presença no evento com um stand personalizado para receber as doações no prédio do Centro Cultural e Turismo “Marão Adbo Alfagali”. O local, todo instagramável, permitirá aos visitantes tirar fotos e compartilhar nas redes sociais.



“A nossa participação no FLIV e a ativação com os livros reforçam o nosso compromisso com iniciativas culturais e educacionais. Como signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e integrantes da Rede Brasil do Pacto Global, temos o maior orgulho em apoiar iniciativas voltadas à sustentabilidade, defesa dos direitos humanos e desenvolvimento econômico e social”, explica Luiz Ricardo Queiroz, diretor Institucional da TV TEM.

Sobre a TV TEM:

A TV TEM, emissora afiliada à Globo, está presente em 318 municípios do interior paulista, o equivalente a 49% do Estado de São Paulo. Com sede em Sorocaba, possui unidades em Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga. Além da programação televisiva, a TV TEM conta com os portais G1, GE e GShow. A TV TEM foi fundada em maio de 2003 e faz parte da plataforma de negócios TEM+.

Sobre o FLIV

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.



A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.