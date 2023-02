Festa marca o início das aulas da graduação na Unifev

Acolhe Alunos 2023 reuniu veteranos, calouros e docentes da Instituição na noite de segunda-feira; evento contou com a apresentação de DJ em ambos os câmpus

A Unifev celebrou o início do ano letivo para os cursos de graduação com uma grande festa, realizada na noite de segunda-feira (dia 13), em ambos os câmpus. O evento, tradicionalmente chamado de Acolhe Alunos 2023, contou com a apresentação de DJs, dando as boas-vindas aos veteranos, calouros e docentes da Instituição.

Antes da festa, os alunos dos primeiros anos se reuniram em suas respectivas salas e conheceram seus coordenadores, professores e a matriz curricular de cada curso. Além disso, algumas turmas também realizaram um tour pela Instituição para conhecerem os laboratórios, salas de informática, núcleos, entre outros.

A ingressante do curso de Psicologia da Unifev Vitória Precioso contou que estava ansiosa para o início das aulas. “Eu estava muito nervosa com o início dos estudos, mas o sentimento é de gratidão. Estou adorando conhecer a Instituição, bater um papo com os professores da minha graduação e participar dessa festa linda. Estou conhecendo melhor o curso e a Unifev. Acredito que essa nova fase será muito legal”, disse.

Segundo a gerente acadêmica da Instituição, Aparecida (Cidinha) Aoki, o Acolhe Alunos 2023 teve como principal objetivo promover a interação entre os alunos de todas as turmas, professores e coordenadores. “Foi um momento muito pensado e planejado para marcar o início do ano letivo, tanto para os calouros quanto para os nossos veteranos”, acrescentou.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o evento quer deixar claro aos estudantes que vivam a experiência universitária da melhor forma possível. “Nós estamos muitos felizes em ver esses câmpus cheios novamente. Esperamos que aqui os alunos tenham grandes vivências, possam aprender e nos ensinar, não só sobre as disciplinas, mas também sobre a vida”, finalizou.