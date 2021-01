Fernandópolis está entre as 9 do Estado com 100% da UTI ocupada

A pandemia de covid-19 está deixando cidades de São Paulo sem leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis. Ao todo nove municípios paulistas estão nessa situação, de acordo com levantamento da da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.

As cidades com 100% de ocupação dos leitos de UTI são: Américo Brasiliense, Artur Nogueira, Fernandópolis, Itatiba, Itaquaquecetuba, Pirassununga, Porto Feliz, Promissão e Socorro.

Além disso, 58 municípios de São Paulo estão com pelo menos 80% das UTIs totalmente ocupadas. Isso representa 9% do total de cidades do estado.

As regiões com maior número de municípios neste grau de ocupação são as de Marília (9 municípios), Sorocaba (7 municípios) e Campinas (7 municípios).

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, informou que pretende criar 186 leitos de UTI até o final da próxima semana. E recomendou que os prefeitos estabeleçam medidas mais restritivas nesses municípios.

“Que elas possam seguir essa recomendação de ter maiores restrições, vindo para a fase vermelha, a exemplo do que faz agora São José dos Campos, mesmo a cidade estando em uma fase menos”, afirmou Vinholi, em entrevista à Globonews.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), cogita anunciar a criação de um hospital de campanha em breve. Em nota, a prefeitura informa estar com 70% de ocupação de leitos de UTI e que “o esgotamento de uma unidade hospitalar não é, necessariamente, o esgotamento do sistema de saúde do município.”

“A gente espera ter um local adequado, com preço adequado, para que possa anunciar, até o começo da semana que vem, a possível construção de um hospital campanha”, revelou Marcelo Oliveira em entrevista ao Jornal Hoje.

Mudanças no Plano São Paulo

O governador João Doria já confirmou que o Plano São Paulo passará por uma reclassificação hoje, com diversas regiões passando para fases mais restritivas.

É provável que a Grande São Paulo, que atualmente está na fase amarela, vá para a fase laranja, por causa da taxa de ocupação de leitos, que superou 70% durante a semana.