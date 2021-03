Servidor público aposentado morre de Covid-19 em Valentim Gentil

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA DE VALENTIM GENTIL:

“É com profundo pesar que recebemos a notícia de falecimento de José Adalberto Vicentini, servidor público municipal aposentado, ocorrida no dia de hoje.

Querido e respeitado por todos os colegas e por nossa comunidade, foi um grande exemplo de profissional e ser humano. Sua falta já está sendo sentida por todos nós.

O Município de Valentim Gentil, através do prefeito Adilson Segura, manifesta sua condolência aos familiares e amigos do saudoso José Adalberto Vicentini e de todas as vítimas da Covid-19 em nossa cidade.”