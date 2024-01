Foram contabilizados 120 novos casos em 2023 na cidade. Outros dois municípios do noroeste paulista que aparecem no ranking são Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto

O Brasil é o segundo país do mundo a registrar novos casos da doença. No ano passado, foram diagnosticados 19.219 novos casos da doença no país. O número é 5% maior que o total de notificações registradas em 2022.

Aparecimento de manchas, que podem ser brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas;

Alteração da sensibilidade na pele e

Comprometimento dos nervos periféricos, geralmente com engrossamento da pele, associado a alterações sensitivas e motoras.