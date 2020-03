Portanto, conforme o Boletim Epidemiológico do Coronavírus expedido pela Secretaria da Saúde na última terça-feira (24/3), atualmente, Votuporanga não possui casos confirmados da doença e registra 43 casos SUSPEITOS com coletas de exames sendo processadas pelo IAL (Instituto Adolfo Lutz), em São Paulo. Destes, 5 pacientes estão internados, sendo 2 na Unidade de Terapia Intensiva; e 8 são profissionais de Saúde.

Casos não graves

Pessoas com sintomas clássicos de gripe não são classificadas como Síndrome Respiratória Aguda Grave, de acordo com a nova Resolução. De acordo com o Boletim da última terça-feira (24/3), o Município possui 77 registros de Síndrome Respiratória Aguda NÃO GRAVE. Sendo assim, essas pessoas com Síndrome Respiratória Aguda NÃO GRAVE são notificadas, porém os exames não são coletados, ficando apenas as orientações para isolamento domiciliar e monitoramento.

Monitoramento

Exceto os pacientes internados, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Respiratória Aguda Não Grave estão sendo monitorados em isolamento domiciliar por uma equipe multidisciplinar de Saúde, da Secretaria Municipal.

O Boletim, na íntegra é disponível diariamente no site da Prefeitura de Votuporanga http://www.votuporanga.sp.gov. br/n/noticia/?x=saude&n= 20203169118-boletim- epidemiologico-municipal