Fernando Picerne representa Votuporanga na rodada dupla da Império Endurance Brasil

O votuporanguense com ampla bagagem no automobilismo integra a Equipe IMR (International Motorsport Rescue) que atuará na 4ª e 5ª Etapas do calendário, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia/GO.

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia/GO, recebe desde terça-feira (19.set) os preparativos para a 4ª e 5ª Etapas da Império Endurance Brasil – categoria que reúne os carros mais rápidos do país. O grid conta com protótipos que passam dos 200km/h e carros de marcas renomadas, como Mercedes, Porsche, BMW e outros.

E quando o assunto é motores e velocidade, Votuporanga/SP marca presença com Fernando Picerne, representante da cidade das brisas suaves com mais de uma década de experiência na linha de frente dos grandes prêmios de automobilismo – principalmente Fórmula 1.

Picerne, que já pilotou e acelerou forte em máquinas potentes, agora usa seu conhecimento nos bastidores, mas com uma importância vital para o evento, ele integra Equipe IMR (International Motorsport Rescue), originada nos EUA e com escritório no Brasil, responsável pelo resgate de pista com selo de padrão internacional em provas como: Stock Car Brasil, Império Endurance Brasil e TCR Brasil (Turismo Nacional).

O votuporanguense contou ao Diário, em entrevista recente, a importância da precisão das equipes de socorro que atuam na área de pista do evento: “É uma equipe bastante completa, e o que ela trouxe de diferente para o Brasil é que, o treinamento que a gente recebeu e que é feito, é todo em cima da Nascar [associação automobilística estadunidense que sanciona e controla múltiplos eventos de esporte a motor, em especial competições de “stock cars”]; então, eles fazem essa experiência com a Nascar e trazem o aprendizado efetivo para o Brasil. E isso vai desde o desencarceramento, em caso de capotamento, enfim, tudo o que pode compreender em uma prova, mas nos moldes praticados na Nascar nos EUA”, explica.

“É uma equipe mesmo, tudo é pensado, idealizado, planejado para oferecer segurança. Independente da função que você tenha, é uma equipe, e tem que ser trabalhado de forma alinhada. É um grande circuito e todos tem sua função, a razão de estar ali. Fico feliz de mais uma vez poder atuar em um grande evento e, claro, representar mais uma vez a nossa Votuporanga”, emendou.

Programação

A qualificação para a rodada dupla do Império Endurance Brasil em Goiânia acontece ainda nesta quinta-feira. A média da primeira e da segunda volta mais rápidas de cada carro definirão, respectivamente, os grids para esta sexta (largada às 9h) e no sábado (14h), sempre com três horas de duração.

A transmissão ao vivo ocorre pelo canal Band Sports e no Youtube da categoria.