Feira de Ciências: Escola Municipal de Votuporanga envolve alunos e familiares com a temática

Estudantes apresentaram diversos projetos e experimentos desenvolvidos ao longo do ano letivo

O CEM “Prof.º Valdir Gonçalves de Lima”, no Parque Residencial Bortoloti, realizou, por mais um ano, a tradicional Feira de Ciências que reuniu alunos e seus familiares do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A escola foi toda decorada com os temas trabalhados por cada turma e as visitações ocorreram na sexta-feira (20/10) em dois períodos, manhã e tarde.

Durante a feira, os pequenos cientistas apresentaram diversos projetos e experimentos desenvolvidos ao longo do ano letivo, compartilhando suas descobertas e habilidades com os visitantes.

Segundo o diretor da escola municipal, Roberto Dezan Vicente, entre os temas trabalhados estavam o sistema solar, os diferentes tipos de bioma, tabela periódica, entre outros. “Foi um momento de muito aprendizado e dedicação dos nossos alunos e também contamos com a participação da Polícia Ambiental, que enriqueceu nossa feira com a exposição de animais empalhados e explicações sobre a nossa fauna e animais em extinção.”.

