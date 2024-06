Alunos dos cursos de Engenharia visitam a Usina Hidrelétrica de Água Vermelha

Universitários puderam conhecer os processos relacionadas à geração de energia e à gestão dos processos de produção.

Os alunos dos cursos das Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e da Computação da Unifev realizaram, no final de maio, uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, no município de Iturama/MG. Situada no rio Grande, a 80 km da confluência com o rio Paranaíba, o sistema se destaca por sua grandiosidade, com 1.396,20 MW de potência instalada.

Acompanhados pelo docente da graduação Prof. Esp. Renato Ferrari da Costa, os estudantes puderam ver de perto os diferentes componentes da usina, como as turbinas, os geradores e os sistemas de controle. “Esses processos envolvem a geração de energia e a gestão de uma usina hidrelétrica”, explicou.

Segundo o professor, a viagem proporcionou conhecer as tecnologias mais recentes da área de geração de energia hidrelétrica. “Esse sistema tem grande relevância para o abastecimento energético do país. Ele é responsável pela produção de energia destinada à região Sudeste, a maior consumidora de energia elétrica do Brasil. Foi uma oportunidade enriquecedora e de grandes aprendizados para os alunos”.