Fefecê perde de virada e está praticamente eliminado da “bezinha”

A Matonense venceu o Fernandópolis de virada por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira, no estádio Hudson Ferreira, em Matão, em jogo válido pela sétima rodada da Segundona do Campeonato Paulista – a quarta divisão estadual.

Caio abriu o placar para o Fefecê completando passe da esquerda aos 33 minutos, mas a Águia chegou ao empate antes do intervalo, com Lucas, aproveitando sobra de bola na área. O gol da virada veio com Vitor Hugo, de cabeça, aos 32 da etapa complementar.

Com a vitória, a Matonense vai a 14 pontos no Grupo 1 e segue na cola do Taquaritinga, que tem a mesma pontuação, mas vantagem no saldo de gols. Com apenas quatro pontos e sem vencer em sete rodadas, o Fernandópolis é o vice-lanterna da chave e está praticamente eliminado, já que a distância para o G-3 é de oito pontos a três jogos para o fim da primeira fase.

As duas equipes voltam a jogar pela oitava rodada da competição no domingo. Às 10h, a Matonense recebe a Inter de Bebedouro, no estádio Hudson Ferreira, em Matão. Já o Fernandópolis visita o Taquaritinga, às 15h, no estádio Taquarão.