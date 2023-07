Fefecê é goleado pelo Rio Branco e está praticamente eliminado

O Fernandópolis praticamente se despediu do Paulista da Segunda Divisão de 2023, ao perder na tarde de hoje para o Rio Branco, em Americana.

A equipe, que foi goleada pelos anfitriões por 4 a 1, até saiu na frente do placar com Júnior aos 20 minutos de partida. Mas logo depois, aos 23, Denilson empatou para o Rio Branco, que virou com Jair, aos 38. No segundo tempo, Gui Marques aos 17 e Fernando aos 23 ampliaram para os donos da casa.

Com mais um revés na segunda fase da Segundona, o Fefecê precisará de um “milagre” para avançar a próxima fase da competição. A equipe, que é a lanterna do grupo 12, tem 3 pontos, quatro a menos que os líderes São-Carlense e Rio Branco, que tem 7. Faltando duas rodadas para o término da fase, a Águia terá que vencer os dois próximos jogos e torcer por tropeços dos adversários citados.

O time volta a campo na quarta-feira, 19, às 15h, contra o Jabaquara, que tem os mesmos 3 pontos do Fernandópolis, mas com vantagem no saldo de gols(-1 x -6).

O duelo acontecerá no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis.