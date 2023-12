Fausto Pinato discute vários temas no Seminário de 35 anos da Constituição

O Deputado Federal Fausto Pinato (PP-SP) está confirmado como participante no seminário “Diálogo Entre os Poderes e os 35 Anos da Constituição Federal”, que acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro em Brasília. O evento reunirá autoridades de destaque para discutir ações cruciais para o futuro do Brasil.

O seminário que está em sua quinta edição abordará temas como a harmonia entre os poderes da República, passos para garantir a estabilidade da democracia e a importância dos direitos fundamentais. Entre os convidados estão Alexandre de Moraes, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; André Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal; Jorge Messias, Advogado-Geral da União; e Margareth Menezes, Ministra da Cultura, entre outros. Executivos como Alexandre Baldy, Chairman da BYD, também participarão de painéis focados em tecnologia e inovação, sustentabilidade e economia verde.

Fausto Pinato participa do segundo painel nesta terça-feira com o tema Cidades inteligentes: Reordenamento das Cidades. Para o parlamentar participar deste seminário é uma oportunidade valiosa para discutir o futuro do Brasil. “O diálogo entre os poderes é fundamental para fortalecer nossa democracia e garantir um caminho sólido para o desenvolvimento do país. Esse encontro vai contribuir com as discussões e promoverá soluções que beneficiem toda a sociedade brasileira”, afirmou.

O seminário é organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA). Criado em 2019, o tem como objetivo promover iniciativas para a capacitação de juristas, gestores, acadêmicos e informar o público sobre agendas cruciais para a democracia brasileira. O instituto também incentiva pesquisas e estudos relevantes para as instituições e a sociedade.