Jorge Seba é empossado como Coordenador de Assuntos Intermunicipais da AMA 2023/2024

Prefeito de Votuporanga participou da cerimônia oficial nesta sexta-feira (10/3) em evento que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, foi empossado, nesta sexta-feira (10/3), como Coordenador de Assuntos Intermunicipais junto à nova diretoria da AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense). A cerimônia de posse foi realizada no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto e contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, além de diversas autoridades.

Em sua fala, o governador ressaltou que o Estado está de portas abertas para todos os prefeitos. “Ninguém consegue traduzir melhor as necessidades de um município como o prefeito. Ele precisa ter porta aberta com o Governo do Estado de São Paulo, que estará sempre junto com os 127 municípios que compõem a AMA”, disse Tarcísio, que também assinou convênios para diversos municípios na área da Segurança Pública como Detecta SP e Atividade Delegada.

A atual diretoria coordenará os trabalhos da Associação pelo biênio 2023/2024 e é presidida pelo prefeito de José Bonifácio, Dilmo Resende de Carvalho. “Entre a missão que assumimos, está a de representar as demandas dos moradores de Votuporanga e toda a nossa região. Assim, contribuiremos com o desenvolvimento de todo o Estado de São Paulo”, comentou o prefeito Jorge Seba, que também é presidente dos principais consórcios regionais, como do Turismo (Cotimarg) e de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas).

A AMA é uma associação que visa a integração administrativa, econômica e social dos municípios que a compõem e tem por finalidade contribuir para a solução dos problemas comuns, objetivando coordenar, representar e defender os direitos institucionais, promovendo evolução e melhoria, e representar judicial e extrajudicialmente seus associados, nas esferas Estadual e Federal.