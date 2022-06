Fausto Pinato consegue a liberação de R$ 6.045.117,00 em recursos para saúde da região

DINHEIRO OBTIDO JUNTO ÀS EMENDAS DO PARLAMENTAR PAULISTA AO OGU ATENDERÁ POSTOS, HOSPITAIS E ENTIDADES DE SAÚDE DE 35 MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE.

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) conseguiu nos últimos dias a liberação de R$ 6.045.117,00 em recursos para a saúde. O dinheiro obtido, já depositado nas contas das prefeituras e das instituições, é fruto das emendas que o parlamentar paulista apresentou junto ao Orçamento Geral da União (OGU). O valor atenderá postos, hospitais e entidades de saúde de 35 municípios da região Noroeste.

Os municípios contemplados pelos recursos de Fausto Pinato são Bastos, Boa Esperança do Sul, Borborema, Coroado, Cosmorama, Dolcinópolis, Elisário, Estrela d’Oeste, Floreal, Guaraçaí, Igaraçu do Tietê, Jales, Jarinu, Marapoama, Mirante do Paranapanema, Nhandeara, Ouroeste, Pacaembu, Palmeira d’Oeste, Parisi, Penápolis, Piacatu, Presidente Epitácio, Pontes Gestal, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, Sud Mennucci, União Paulista, Urânia e Urupês.

Além dos municípios contemplados, as emendas do deputado Fausto Pinato ao orçamento federal destina recursos para as Santas Casas de Araçatuba e de Fernandópolis, ao Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (GRAAC) da capital paulista, e para os hospitais de Base de São José do Rio Preto, do Amor de Barretos, e dos Olhos de Sorocaba. Abaixo segue a relação dos recursos destinados pelo parlamentar do partido Progressistas.

O primeiro lote de recursos liberados contemplando 19 cidades ocorreu na última quarta-feira, 15 de junho. E nesta última segunda-feira, 20 de junho, foi anunciada a liberação de recursos de outras 16 cidades.

Borborema – R$ 150.000,00

Bastos – R$ 150.000,00

Coroado – 200.000,00

Cosmorama – R$ 142.520,00

Dolcinópolis – R$ 100.000,00

Elisário – R$ 100.000,00

Estrela D’Oeste – R$150.000,00

Floreal – R$ 150.000,00

Guaracai – R$ 100.000,00

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac) – R$ 130.000,00

Hospital de Base de São José do Rio Preto – R$ 300.000,00

Hospital do Amor de Barretos – R$ 130.000,00

Hospital dos Olhos de Sorocaba – R$ 130.000,00

Igaraçu do Tietê – 150.000,00

Jales – R$ 132.597,00

Jarinu – R$ 150.000,00

Marapoama – R$ 100.000,00

Mirante do Paranapanema – R$ 250.000,00

Nhandeara – R$ 200.000,00

Ouroeste – R$ 300.000,00

Pacaembu – R$ 100.000,00

Palmeira D’Oeste – R$ 150.000,00

Parisi – R$ 150.000,00

Penápolis – R$ 250.000,00

Piacatu – R$ 300.000,00

Pontes Gestal – R$ 150.000,00

Presidente Epitácio – R$ 100.000,00

Santa Albertina – R$ 100.000,00

Santa Casa de Araçatuba – R$ 130.000,00

Santa Casa de Fernandópolis – R$ 300.000,00

Santa Fé do Sul – R$ 400.000,00

Sud Mennucci – R$ 100.000,00

União Paulista – R$ 100.000,00

Urania – R$ 250.000,00

Urupês – R$ 150.000,00