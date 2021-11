Fausto Pinato comemora prêmio de Fernandópolis e Jales na Band

Noite memorável para os munícios de Jales e Fernandópolis durante evento realizado na noite desta terça-feira, dia 23, na capital brasileira. O deputado federal Fausto Pinato acompanhou a cerimônia de gala que premiou as duas cidades representadas pelos prefeitos Luis Henrique Moreira e André Pessuto.

Fernandópolis, primeira colocada entre as cidades do Estado de São Paulo, ficou entre as três melhores em todo o país na Categoria Geral no prêmio Band Cidades Excelentes. Já o município de Jales foi vencedor na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana na disputa entre todas as cidades brasileiras.

Nas redes sociais, Pinato destacou a participação no evento promovido pela TV Band. “Estamos agora prestigiando, em Brasília, a entrega do Premio Band de cidades excelentes 2021, juntamente com os prefeitos de Fernandópolis, André Pessuto, e de Jales, Luis Henrique. Parabéns! Ambos estão acompanhados de suas respectivas primeiras-damas, Mara Cândido e Alziane Rossafa Moreira”, declarou.