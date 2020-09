Família procura adolescente de 16 anos que desapareceu em Pontalinda

A família da estudante Keila Nathanni Bueno Diniz, de 16 anos, procura pela jovem que saiu de casa na Rua Adalberto Brandão, no bairro Centro, em Pontalinda/SP, na madrugada desta sexta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, a jovem mantinha contato com alguém via aplicativo de mensagens em um celular, aparelho que foi deixado na casa.

Segundo informações, a jovem que possui familiares em Votuporanga/SP teria levado uma mochila contendo poucas roupas e um par de tênis; além de todos os documentos pessoais e uma bicicleta.

Horas antes do desaparecimento, a mãe da jovem, teria notado quando ela falava ao telefone com alguém ainda não identificado e não gostando do fato teria chamado sua atenção.

Na casa, à família encontrou uma carta deixada pela jovem que dizia que ela iria “correr atrás de seus sonhos”.

Keila mede aproximadamente 1,60m de altura, de cor parda, olhos castanho-claros, cabelo castanho-escuro.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro da jovem deve ser repassada à Polícia; podendo também avisar a família por meio do telefone (17) 98201-4189 / (17) 99766-1119