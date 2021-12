A família de Ribeirão Bonito , interior de São Paulo, que passava o fim da tarde de sábado (25) de Natal às margens do Rio Grande, em Iturama , nadava em uma área de risco, segundo os bombeiros. As buscas por 1 idoso e 2 crianças entraram no 3º dia nesta segunda-feira (27).

A procura pelo idoso de 60 anos e por duas crianças, de 9 e 12 anos, foi retomada às 6h desta segunda e consite em uma varredura em toda a região por meio de mergulhos e também a barco. No domingo, os trabalhos foram interrmpidos por volta das 20h.

O afogamento

Em entrevista à TV Integração na tarde de domingo (26), uma estudante que estava em um rancho próximo ao local onde a família curtia o feriado, conversou com a avó de uma das crianças desaparecidas. “Ela explicou para nós que uma das crianças estava nas costas do pai e quando começaram a afogar o tio e o avô entraram e a criança de 12 anos se desesperou e entrou atrás. As mulheres tentaram puxar eles, mas não conseguira e soltaram”, relembrou Ana Karla Souza Damaceno.

Área de risco e investigação

Mariano de Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros de Iturama, explicou que a região do rio onde a família estava oferecia risco.

“Quando o rio baixa muito igual está neste momento, ele cria uma praia aparentemente segura, rasa, mas devido a chegar demais próximo ao leito do rio, ele tem tipo um penhasco ali onde começa o leito do rio”, explicou.

Apesar do desaparecimento da família ter ocorrido do lado mineiro do Rio Grande, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Ouroeste (SP).

“O afogamento, a priori, aconteceu no Estado de Minas Gerais, mas como o corpo foi encontrado do lado de São Paulo nós vamos assumir a investigação”, falou o delegado Thiago de Freitas Silveira Neto.

Buscas começaram no sábado

As buscas pelas 2 crianças de 9 e 12 anos, pelo homem de 33 anos e o idoso de 60 começaram logo após o afogamento da família, no sábado, e se encerraram por volta da 1h, após um trabalho difícil devido à falta de luz e correnteza. Na manhã de domingo, as equipes voltatam ao rio às 6h.

À tarde, por volta das 15h30, o corpo do homem foi encontrado próximo à margem do Rio Grande. As vítimas desapareceram perto da Ponte Água Vermelha, entre Iturama e Ouroeste (SP). conforme informações apurado pela TV TEM, afiliada da Rede Globo no interior de SP, a criança de 9 anos teria se afogado a cerca de 20 a 30 metros da margem do rio. Nesse ponto há um buraco raso, mas depois existe uma grande profundidade.