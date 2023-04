Família está desesperada a procura do adolescente Gabriel Santiago, de Valentim Gentil

Uma família moradora da vizinha cidade de Valentim Gentil está há pelo menos seis dias em desespero total em razão do desaparecimento do adolescente Gabriel Santiago Formagi, de 15 anos de idade. O adolescente sumiu no último dia 30, de sua residência em Valentim Gentil pilotando uma bicicleta e não foi mais visto por amigos e familiares.

Os pais Elizandra e Devanir (conhecido como Boy jogador) estão desesperados sem notícia sobre o paradeiro do filho e já registraram Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de Valentim Gentil e aguardam informações sobre o paradeiro do filho. “Estamos apavorados, não havia motivo nenhum para queo Gabriel fugisse de casa, é um menino de um coração enorme, amigo de todos, estamos desesperados pelo seu desaparecimento e pedimos qualquer informação que possa levá-lo até o nosso filho”, implorou a mãe Elizandra.

Toda a Polícia (Civil e Militar) está atenta a qualquer notícia sobre o paradeiro do adolescente e pede que informações possam chegar até o 190. Qualquer informação, entre em contato 17 99116-2502 – Elizandra.