Falso mecânico aplica golpe da maquininha e idosos perdem mais de R$ 23 mil em Rio Preto

Um casal de idosos, ambos com 75 anos, foi vítima de um golpe perpetrado por um falso mecânico, resultando na perda de mais de R$ 23 mil em São José do Rio Preto (SP). O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (8), no bairro Parque Industrial.

Conforme relatos registrados em boletim de ocorrência por estelionato, os idosos estavam no estacionamento de um supermercado quando foram abordados pelo golpista. Este afirmou que o carro do casal apresentava problemas mecânicos e sinais de fumaça saindo do motor.

Aproveitando-se da situação, o criminoso se passou por mecânico e, após supostamente “consertar” o veículo, solicitou que o casal entregasse seu cartão para efetuar o pagamento da transação utilizando uma maquininha. Infelizmente, as vítimas acabaram perdendo a quantia de R$ 23.253 para o golpista, que fugiu logo em seguida.

O boletim de ocorrência também destaca que, devido ao susto provocado pela abordagem do suspeito, o casal não acionou imediatamente as autoridades policiais. Neste momento, a Polícia Civil está conduzindo investigações sobre o caso, embora até o momento ninguém tenha sido preso.

O incidente serve como um alerta para a população, especialmente os idosos, sobre a importância de estar sempre atento a possíveis golpes e fraudes, além de reforçar a necessidade de denunciar tais crimes para evitar que outros caiam em armadilhas semelhantes.