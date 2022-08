Falsa informação de garota desaparecida na região circula no WhatsApp

Quase 16 meses depois, mais uma vez moradores de Jales, na tentativa de ajudar, compartilham em diversas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma informação antiga onde uma garota de três anos estaria desaparecida após um suposto sequestro no Jardim Alvorada.

A mesma situação aconteceu em abril de 2021. Na época, segundou apuração do FocoNews, tratava-se de um caso registrado no final do mês de março de 2021 no município de Alfenas/MG. O nome “Jardim Alvorada” é bem comum em diversas regiões e a informação se espalhou também em outras cidades como Jaboticabal e Limeira.

Seguem as informações divulgadas sobre o caso no município de Alfenas/MG em março de 2021:

A reportagem do portal Diário Independente, daquela cidade, informou que tudo não passou de um lapso de memória do pai da criança. Conforme relatos, o pai da menina, Carlos Augusto Marishita, mais conhecido como japinha, que durante o período da tarde esteve envolvido no trabalho na garagem de casa, observou que um carro com um casal estava estacionado do outro lado da rua.

No mesmo instante percebeu que a filha estava circulando pela frente da casa, quando pegou a filha para fazer uma entrega. Nisso para que a filha não tivesse que acompanhá-lo, passou na casa de um casal de amigos, que já tinha o hábito de ficar com a pequenina, para deixa-la por alguns instantes enquanto terminava o serviço.

Ao terminar a entrega, percebeu um silêncio no carro e chamou pelo nome da filha e ao perceber que ela não estava no carro ligou para a esposa que disse que ela não estava em casa. Neste momento o desespero tomou conta do casal. Com a imagem das pessoas no carro, em frente de casa, os piores pensamentos vieram a mente. A polícia foi acionada e a confusão armada, até quando chegou a notícia de que a filha estava na casa do casal amigo.

Ao avaliar a situação, o pai reconheceu que a agitação, o estresse por conta da pandemia, o desespero em trabalhar para honrar os compromissos e um lapso de memória ocasionou esta situação. O pai aproveitou para pedir desculpas aos policiais e agradeceu a todos que colaboraram de alguma maneira para o desfecho desta história. Foco News