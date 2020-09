Por telefone, policial ajuda vizinha a salvar bebê de 11 dias engasgado com leite em Araçatuba

Mulher entrou em contato com a Polícia Militar pedindo ajuda e conseguiu reanimar a criança.

O policial militar cabo Clodoaldo da Silva Neves, que faz parte do CPI-10 (Central de Policiamento do Interior), ajudou uma mulher a desengasgar um bebê recém-nascido, de apenas 11 dias, nesta quinta-feira (25), no Jardim Rosele, em Araçatuba/SP.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vizinha da mãe do bebê foi quem fez a ligação para o 190 pedindo ajuda.

Na ligação, a mulher estava desesperada e explicou ao policial que o bebê havia engasgado com leite materno e não estava respirando.

Por meio da ligação, o policial começou a explicar o processo para realizar uma reanimação no recém-nascido.

Após alguns segundos, a vizinha informou ao PM que o bebê estava chorando e voltou a respirar normalmente.

Duas viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros foram até o local e levaram o bebê para um pronto-socorro, onde ele recebeu atendimento médico e passa bem.

FONTE: Informações | sbtinterior.com