Exposição no Shopping Cidade Norte traz réplicas de motos feitas de papelão

A mostra “Arte Fora da Caixa”, assinada pelo youtuber Henry Gonçalves Martins dos Santos”, segue até o dia 5 de setembro, próxima a entrada principal

O Shopping Cidade Norte acaba de lançar a exposição “Arte Fora da Caixa”, que é assinada pelo youtuber Henry Gonçalves Martins dos Santos, 20 anos, morador da Vila Elmaz, região norte de São José do Rio Preto (SP). Duas paixões, por motos e desenhos, resumidas em uma arte que mescla sustentabilidade e criatividade. A exposição segue até o dia 5 de setembro e o horário de visitação gratuita é o mesmo horário do centro de compras, serviços, entretenimento e lazer.

Faz parte do DNA do Shopping Cidade Norte incentivar e realizar ações culturais criativas que revelem novos talentos, além de promover o incentivo a sustentabilidade, por meio da importância da reciclagem.

“Estamos empolgados com a exposição do Henry por unir essa paixão por motos e valorizar a arte sustentável, por meio do papelão e outros materiais recicláveis. Isso sem contar que ele mora próximo ao shopping e nos enche de orgulho ter a oportunidade de compartilhar com o nosso público um pouco da sua trajetória artística”, afirmou Elaine Morilia, gerente de marketing do Shopping Cidade Norte.

A exposição “Arte Fora da Caixa” propõe uma viagem pelo processo criativo de Henry e, claro, traz a coleção completa dele, oferecendo uma experiência única para o público do Shopping Cidade Norte.

“O nosso público é exigente e espera por ações, campanhas e novidades. E a exposição do Henry mostra o quanto queremos dar voz e espaço a estes artistas jovens, principalmente da nossa região, que é mais populosa de Rio Preto e vive em constante desenvolvimento”, disse Elaine.

Uma das criações do youtuber que chama mais atenção na exposição é a potente BMW R1200. A réplica da moto que é sonho de consumo de quem é apaixonado por motos, fabricada em tamanho real em papelão e canos de PVC, é rica em detalhes como: lanternas, faróis, discos de freio, radiadores, banco e, claro, o motor. Ela levou quatro meses para ser fabricada manualmente.

Já a réplica, em tamanho real, da moto POP 110 está entre as preferidas do público jovem por conta da economia, praticidade e versatilidade. Pintada nas cores originais do veículo, a réplica da POP 110 foi feita com papelão, arames, parafusos e canos de PVC.

A moto Yamaha XT 660 R foi lançada como um dos principais produtos de ponta da Yamaha, com foco em agilidade e ideal para quem busca uma motocicleta de personalidade. A réplica, em tamanho real, da moto XT 600 R também faz parte da exposição “Arte Fora da Caixa”, realizada pelo Shopping Cidade Norte. O destaque desta criação fica por conta do motor que está sendo montado com papelão, arame, parafusos, canos de PVC e, claro, muita criatividade.

“Espero que o público curta bastante as minhas criações em exposição aqui no Shopping Cidade Norte. É a primeira vez que monto uma exposição com as minhas réplicas e estou aproveitando a interação com o público para ouvir sugestões para a fabricação das próximas réplicas, além de gravar vídeos para o meu canal no Youtube”, disse Henry.

Canal no Youtube

O canal de Henry no Youtube, o robertahornet, conta atualmente com 193 mil inscritos. O vídeo postado em dezembro do ano passado sobre a fabricação da Honda CB600F Hornet R1200, feita de papelão, canos de PVC e em tamanho real, já bateu a marca impressionante de 1,2 milhão de visualizações.

Henry se inscreveu na plataforma Youtube em setembro de 2019 e seus vídeos somam cerca de 12 milhões de visualizações. O youtuber também divulga conteúdo sobre o processo de suas criações, desde o desenho até o acabamento final, nas redes sociais: Instagram, TikTok e Twitter.

SERVIÇO:

Exposição: “Arte Fora da Caixa” – Shopping Cidade Norte;

Assinada pelo youtuber Henry Gonçalves Martins dos Santos;

Data: até o dia 5 de setembro;

Local: próxima a entrada principal do shopping