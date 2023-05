Anna Luísa Lira Fernandes, de 1 ano, foi diagnosticada com alterações pulmonares e surdez. Desde os primeiros dias de vida, ela está internada na Santa Casa de Araçatuba

Os profissionais do hospital acompanham a Anna Luísa Lira Fernandes praticamente desde quando nasceu. Por isso, a equipe se uniu para comemorar a vida da bebê e organizou uma festa com direito a bolo, docinhos e até balões, na última terça-feira (16). “Elas [profissionais da saúde] me falaram que queriam comprar um bolo, mas não me contaram sobre o tema. Quando eu vi ela [a menina] fantasiada de Moana, que todo mundo diz que ela parece, eu amei. Ela estava tão linda. Fico muito feliz vendo o quanto ela é amada por todos”, conta Milena Vitória Lira Barreto, mãe de Anna Luísa.