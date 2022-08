Expo Show movimenta Votuporanga com geração de emprego e renda

Faltando exatamente uma semana para o início de uma das festas mais aguardadas dos últimos tempos, a Expo Show Votuporanga 2022 já começa a tomar forma. Mais de 60 pessoas atuam na montagem da estrutura para o evento que será realizado de 5 a 8 de agosto no Centro de Eventos Helder Galera.

Para receber artistas de renome nacional, como as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana e um público estimado em mais de 15 mil pessoas por dia, o espaço está sendo dotado de camarotes, um grande palco, boate e uma mega Praça de Alimentação, que será inteiramente coberta.

“Por trás de uma grande festa há muitas pessoas que atuam na montagem da estrutura e na organização de tudo, ou seja, emprego e renda. Além disso, um grande evento como esse é muito importante para uma cidade como Votuporanga, pois além de movimentar a economia, atrai muitas pessoas para o município, que consomem no comércio, ocupam os hotéis, bares e restaurantes”, destacou o empresário Marcinho Costa, um dos representantes da Seven Produções, organizadora do evento.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto, com portões abertos todos os dias. No palco principal irão se apresentar as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana. Haverá ainda atrações regionais no palco 2 e muita descontração com funk, sertanejo universitário e música eletrônica no Rancho Cabaré (a boate oficial da festa), até o amanhecer.

A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

A Expo Show é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi, La’Brizza Cosmetics e Pacaembu Construtora.

Legenda: Dezenas de pessoas trabalham na montagem da estrutura da Expo Show, que deve receber mais de 15 mil pessoas por dia

Foto: Divulgação