Explosão em empresa de reciclagem deixa homem gravemente ferido

Um homem de 69 anos ficou gravemente ferido após uma explosão em uma empresa de reciclagem localizada na Rua Baguaçu, em Guararapes, no início da tarde desta quinta-feira (29).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu no momento em que a vítima utilizava uma serra elétrica para cortar um tambor. A suspeita é de que o recipiente continha gases químicos que, ao entrarem em contato com a faísca produzida pela serra, causaram a explosão.

Socorro e estado de saúde da vítima

O homem foi encontrado por um vizinho caído e desacordado. Uma ambulância do município foi acionada para prestar os primeiros socorros e o encaminhou para um hospital. A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, braço e peito.

Os bombeiros estão investigando as causas da explosão. A perícia técnica também foi acionada para analisar o local do acidente e identificar o tipo de substância química que estava no tambor.