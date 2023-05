Exoesqueleto para reabilitação vem para Fernandópolis, após parceria da Rede Lucy Montoro, Centro Paralímpico e startup francesa

Pacientes com paraplegia poderão utilizar robô que oferece mais controle de equilíbrio e permite ações como andar e subir degraus; raro no Brasil, o equipamento deve chegar no noroeste paulista até agosto.

Um acordo de colaboração autorizado pelo Governo de São Paulo na última segunda-feira (22.mai), na capital paulista, entre a Rede Lucy Montoro, a startup francesa Wandercraft e o Centro Paralímpico Brasileiro colocou a região de Votuporanga no mapa da pesquisa científica e tecnológica com exoesqueletos robóticos em apoio à reabilitação de pacientes com paraplegia.

O governador Tarcísio de Freitas deu aval à parceria na celebração de 15 anos de funcionamento de um dos maiores sistemas públicos do país para reabilitar pacientes com deficiências físicas e motoras.

A parceria trará para a unidade da rede em Fernandópolis, a qual atende 52 municípios da região – incluindo Votuporanga – um sistema de mobilidade que coloca o paciente dentro de um exoesqueleto, “vestindo” o equipamento, e permite que ele controle o dispositivo com os movimentos do próprio corpo. O mecanismo conta com um sistema que controla o centro de gravidade do usuário para oferecer mais equilíbrio e pode ser programado de acordo com objetivos como sentar, levantar, andar de frente, de costas e de lado, além de subir e descer degraus.

Conquista celebrada pelo diretor técnico da Unidade de Reabilitação do Lucy Montoro de Fernandópolis, o médico ortopedista, traumatologista e pediatra, Flávio Benez, que vive na pele os desafios da recuperação motora: “É emocionante. Sem dúvida esse exoesqueleto também vai poder me ajudar, mas o mais importante, é que esse aparelho possa ser utilizado por todos aqueles que necessitem. É um avanço tecnológico que precisa estar disponível para toda a nossa região, buscando melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes.”

“De fato é um equipamento raro no Brasil, antes somente na USP [Universidade de São Paulo] havia um, agora teremos o segundo aqui na rede em Fernandópolis, essa conquista para o nosso noroeste paulista nada mais é do que o reconhecimento da seriedade do trabalho realizado”, completou.

A Unidade de Fernandópolis, que integra a Funfarme [Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto], atende atualmente 300 pacientes.

“São pesquisas e iniciativas que vão trazer a qualidade de vida de volta para muitas pessoas. Imagine, a pessoa vai vir para cá para ter a experiência de caminhar novamente. Ela estará trabalhando o corpo que vai começar a funcionar melhor, trabalhando o cérebro e a autoestima. Ela vai sair daqui uma pessoa diferente, em um ambiente onde ela está sendo acolhida. E isso não tem preço”, afirmou o governador.

“O Governo de São Paulo vai investir o que for preciso para trazer essa experiência para mais pessoas e levar a Rede Lucy Montoro mais longe, nós temos uma grande responsabilidade e ciente dos nossos desafios”, reforçou Tarcísio.

FOTO: Governador Tarcísio de Freitas e o diretor da Unidade de Reabilitação do Lucy Montoro de Fernandópolis, Flávio Benez – Foto: Reprodução