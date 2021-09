Um homem de 44 anos foi preso por ser suspeito de matar um jardineiro em Registro, no interior de São Paulo. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o crime ocorreu por ciúmes de uma mulher. Ela é ex-amante do autor do crime e se relacionava atualmente com o jardineiro, além de ser casada. Após ser preso, o suspeito confessou que cometeu o crime.

O crime contra o jardineiro aconteceu dia 2 de setembro, por volta de 7h20, na Rua Vinte e Dois, no bairro Jardim Paulistano. Naquela ocasião, o jardineiro foi atingido por disparos de arma de fogo na porta de casa, quando saía para trabalhar. Ele morreu no local.

A equipe da DIG de Registro conseguiu identificar o suspeito e expediu um mandado de prisão temporária, além de busca e apreensão domiciliar. Após o pedido ser deferido pelo juiz, os policiais civis compareceram à residência do suspeito e conseguiram prender o homem.

Segundo o delegado responsável pela DIG, Marcelo Freitas, no dia 1º de agosto, cerca de um mês antes do homicídio, o jardineiro foi roubado. Os policiais também identificaram que, antes desse crime, por meio de uma rede social, ele havia conhecido uma mulher que se apresentava como “Jessica”, sem saber que se tratava na verdade de um perfil fake. De acordo com Freitas, por trás desse perfil estava o ex-amante dela e autor do homicídio. Ele recebeu a notícia que o jardineiro era o atual amante da mulher com quem ele também já se relacionou. A mulher também é casada com um outro homem. O suspeito não estava mais se relacionando com ela desde janeiro deste ano, e teria ficado com ciúmes do atual amante dela.

“O perfil fake, que fingia ser Jessica, uma mulher que não existe, marcou um encontro com a vítima [jardineiro]. Ao chegar no endereço, a vítima foi assaltada por um criminoso [suspeito de homicídio], que com arma de fogo, apenas roubou o celular dele e pediu a senha. O investigado fez isso porque queria ter acesso no celular do jardineiro, às conversas que ele tinha com a mulher da qual ele [suspeito] já foi amante, para confirmar se os dois estavam juntos”, explica o delegado.

Segundo Freitas, no dia seguinte ao roubo do celular, após o investigado conseguir ter acesso as conversas e confirmar que o jardineiro era realmente o atual amante da mulher, o suspeito passou a ameaçá-lo por meio de ligações e mensagens enviadas ao celular do filho da vítima. Ele conseguiu o número do jovem no aparelho telefônico que roubou do jardineiro.

“Investigando os crimes identificamos que o roubo e o homicídio tinham ligação, fizemos um trabalho de inteligência e chegamos ao investigado”, explica a autoridade policial. Conforme informado pela polícia, a mulher que teria sido o pivô do homicídio confirmou na delegacia essas informações da relação extraconjugal que teve com o investigado e que mantinha com a vítima.

Tentativa de fuga

De acordo com a polícia, o investigado tentou fugir. Ele pulou o muro e invadiu a residência dos vizinhos, mas os investigadores conseguiram detê-lo. Ele foi conduzido à delegacia, onde, segundo a polícia, confessou todo o crime e disse que teria sido motivado por ciúmes.

O suspeito responderá por homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, responderá por violação de domicílio, por invadir a casa dos vizinhos no momento da tentativa de fuga.