Devoto viaja até Aparecida do Norte de bicicleta

FÉ:

Roberto reside em Nova Luizitânia (SP) e fez a promessa de que faria a viagem caso conseguisse praticar esporte após sofrer uma lesão na perna

O motorista Roberto Garcia Batista, de 33 anos, morador de Nova Luzitânia (SP), saiu de sua cidade na quinta-feira (6), às 3h da manhã, com destino a Aparecida do Norte de bicicleta. Ele está pagando uma promessa.

Roberto sempre gostou de esportes, principalmente correr e jogar futebol. Porém, há cinco anos ele sofreu uma lesão no quadríceps e quando se exercitava sentia muita dor e a perna ficava inchada. Ele chegou a fazer fisioterapia, o que ajudava, mas não foi o suficiente para sua total recuperação.

Por ser católico e devoto de Nossa Senhora, ele decidiu fazer uma promessa. Se conseguisse praticar algum esporte, ele iria para Aparecida do Norte pagá-la. Cerca de três anos atrás, Batista se descobriu no ciclismo e resolveu fazer essa viagem pedalando.

“Esse esporte foi o que me abraçou de verdade. Hoje eu amo pedalar. É uma aventura, um sonho realizado, e se Deus quiser, a gente vai chegar lá em Aparecida”, contou à Folha da Região.

Enquanto viaja, Roberto grava vídeos relatando as experiências e tira fotos das paisagens. É comum em suas gravações ele falar de dificuldades em algumas estradas, como as estradas de terra e as serras, mas sempre admirando a paisagem e agradecendo a Deus pela experiência.

“A jornada aqui não é fácil não. Ela testa a pessoa de tudo quanto é jeito, psicológico, fisicamente, de tudo quanto é maneira. Tem que ter muita fé, porque não é fácil. Mas eu estou gostando. É uma experiência única”, explica.

Mantendo o ritmo de pedalar entre cinco e sete horas por dia, no seu sexto dia de viagem, o motorista já tinha pedalado mais de 600 km, de um total de pouco mais de 800 km. A expectativa era chegar ao destino na última sexta-feira (14), mas com os obstáculos das estradas e os tempos de chuva, ele terá algum atraso.

Maryla Buzati, estagiária da Folha da Região