Rafael Gonzaga Bifaroni é formado em engenharia mecânica e coordena a manutenção na plataforma P-67 da Petrobras

Na última terça-feira (18/6), no auditório da Cidade Universitária, o Colégio Unifev recebeu Rafael Gonzaga Bifaroni, ex-aluno da Instituição, para um bate-papo com os alunos das terceiras séries do Ensino Médio sobre carreiras e perspectivas profissionais. Bifaroni, de 33 anos, compartilhou sua jornada, desde sua formação na escola até sua posição atual como coordenador de manutenção na plataforma P-67 da Petrobras.

Rafael estudou no Colégio Unifev desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Posteriormente, estudou na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na École Centrale de Lyon, na França, onde se formou em Engenharia Mecânica e recebeu o título dual degree (diploma de bacharel e mestre válido para as duas nações).

Em 2016, ingressou como engenheiro de equipamentos na Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, e rapidamente ascendeu ao cargo de coordenador de manutenção, desempenhando um papel importante na gestão e operação da plataforma P-67.

Durante o encontro, Bifaroni destacou a importância da educação na realização de seus objetivos, como na adaptação cultural e acadêmica na França até os desafios técnicos e de liderança na Petrobras. Ele também ressaltou como a formação de qualidade que recebeu na Unifev foi fundamental para seu sucesso, proporcionando-lhe uma base sólida de conhecimentos e valores.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profª Ma. Carmem Silvia Rodrigues Paschoal Sanches, os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e interagir diretamente com o palestrante, recebendo conselhos valiosos sobre como se preparar para o mercado de trabalho e a importância de buscar continuamente o desenvolvimento pessoal e profissional. “A conversa foi enriquecedora e motivadora, despertando nos jovens a vontade de explorar diversas áreas de conhecimento e a coragem de enfrentar novos desafios” finalizou.