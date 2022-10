Parceria entre Prefeitura de Votuporanga e Sebrae oferece mais um curso gratuito para população

“Prepare e venda hambúrguer artesanal” será ministrado de 7 a 22 de novembro para pessoas interessadas com mais de 18 anos

O setor de alimentação é uma área que contribui com a economia dos municípios de maneira geral, e a produção de hambúrguer artesanal vem crescendo cada vez mais e se transformando em uma possibilidade de fonte de renda extra para diversas famílias.

Pensando nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, Senac e Governo do Estado de São Paulo, através do programa Empreenda Rápido, oferecerá o curso gratuito “Prepare e venda hambúrguer artesanal” para auxiliar quem deseja se aperfeiçoar neste ramo de atividade.

O curso será presencial e ministrado de 7 a 22 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 12h, no Laboratório de Técnica Dietética e Práticas Gastronômicas da Unifev, localizado na Rua Sergipe esquina com a Rua Rio Grande. As inscrições são limitadas e podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/725xK7AvW4

Mais informações podem ser obtidas junto ao CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) pelo telefone 3406-1488, ramal 29.