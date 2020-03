A acusação é uma ação rara dos EUA contra um chefe de Estado e marca uma grave escalada contra Maduro por Washington, num momento em que algumas autoridades americanas apontam que o presidente Donald Trump está cada vez mais frustrado com os resultados de sua política na Venezuela.

Eles são acusados de “terem participado de uma associação criminosa que envolve uma organização terrorista extremamente violenta, as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), e de um esforço para inundar os Estados Unidos com cocaína”, afirmou o procurador-geral americano William Barr.

Maduro rejeitou as acusações. “Há uma conspiração dos Estados Unidos e da Colômbia e eles deram a ordem de encher a Venezuela de violência”, disse no Twitter. “Como chefe de Estado, sou obrigado a defender a paz e a estabilidade em toda a pátria, sob quaisquer circunstâncias”.

Os Estados Unidos e dezenas de outros países reconheceram o líder da oposição Juan Guaidó como presidente legítimo do país. Mas Maduro permaneceu no poder, apoiado pelas forças armadas do país e por Rússia, China e Cuba.

As autoridades americanas acusam Maduro e seus associados há muito tempo de administrar um “estado de narcotráfico”, dizendo que usaram recursos do tráfico de drogas para compensar a perda de receita do setor petrolífero, sancionado pelos Estados Unidos.