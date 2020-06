Inglaterra vai reabrir cinemas, museus e galerias no dia 4 de julho

Primeiro-ministro deve anunciar revisão de regras de distanciamento.

Cinemas, museus e galerias na Inglaterra poderão reabrir a partir de 4 de julho, anuncia nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro Boris Johnson enquanto define quais os setores da economia que poderão ser retomados. Ele deve anunciar também as conclusões de uma revisão sobre a política de distanciamento social.

O Reino Unido está reabrindo gradualmente sua economia, enquanto o número de mortes e casos da covid-19 está em queda. O país é um dos mais afetados no mundo pela pandemia.

O último estágio está marcado para começar no dia 4 de julho e terá alguns locais de maior risco, como os do setor de cultura e artes, que retomarão as atividades, embora com regras para manter o distanciamento social.

“O mais importante é que todos sigam as orientações de distanciamento social. Não iremos hesitar em reverter esses passos, se for necessário, para impedir que o vírus saia do controle”, disse uma fonte do gabinete de Johnson.

O primeiro-ministro deve falar ao Parlamento na tarde de hoje.

Johnson enfrenta pressão de seu próprio partido e lobby de empresários para acabar com a regra dos dois metros de distância entre as pessoas.

