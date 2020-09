Inglaterra reforça regras de distanciamento social ante alta em casos de Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira novas restrições às reuniões sociais na Inglaterra, afirmando haver uma clara necessidade de ação após um aumento no número de infecções por Covid-19.

Falando em uma entrevista coletiva televisionada, acompanhado de seus principais conselheiros médicos, Johnson disse que grupos de mais de seis pessoas serão proibidos de se reunir, no que ele chamou de “regra de seis”.

“Gostaria que não tivéssemos de dar esse passo, mas como seu primeiro-ministro, devo fazer o que for necessário para impedir a propagação do vírus e salvar vidas”, disse.

“Serei absolutamente claro. Isso não é, essas medidas não são, outra quarentena nacional. O objetivo é evitar uma segunda quarentena nacional”, acrescentou.

O número de casos no Reino Unido voltou a aumentar acentuadamente nos últimos dias.

Embora a testagem tenha sido ampliada e o número de pessoas hospitalizadas esteja bem abaixo do pico do surto, o governo teme que a disseminação esteja começando a ficar fora de controle, especialmente entre pessoas no final da adolescência e na casa dos 20 anos.

Antes da “regra de seis”, o limite ao número de pessoas que podiam se encontrar era 30.

O Reino Unido informou 2.659 novos casos confirmados de Covid-19 nesta quarta-feira, ante 2.460 na terça-feira. Os números ficaram perto de 3.000 no domingo e na segunda-feira, um aumento acentuado em relação aos níveis de cerca de 1.000 por dia em agosto, atribuído à alta transmissão entre os jovens.

As novas regras não se aplicarão a locais de trabalho ou escolas, e haverá isenções para casamentos, funerais e alguns esportes coletivos organizados. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte definem suas próprias políticas de distanciamento.

