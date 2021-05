Etanol volta a subir na região e caminha rumo aos R$ 5

A disparada do preço dos combustíveis segue firme em Rio Preto, para desespero dos motoristas, principalmente profissionais que mais dependem dos veículos para trabalhar, caso de motoristas profissionais. Mas a alta está tão generalizada que ninguém mais escapa.

Reportagem do DL News mostrou na semana passada que o litro do etanol em Rio Preto estava próximo da marca dos R$ 4. Nesta semana, dezenas de postos já aumentaram o combustível de novo, para muito acima dos R$ 4.

Postos ao longo das avenidas Bady Bassitt, Philadelpho, JK e José Munia, além de estabelecimentos em grande parte da Região Norte, estão cobrando até R$ 4,35 pelo litro do álcool, R$ 5,47 na gasolina e R$ 4,49 no diesel. “Eu costumava colocar R$ 50 no tanque e dava para andar três dias. Agora, não dá para dois dias e já acabou de novo. Uso o etanol no meu carro, mas pelo jeito vou ter de pensar em outra fórmula. Usar gasolina ou pegar minha bicicleta”, brincou um motorista.

O cálculo básico para saber o que compensa mais não é complicado. É só dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, abasteça com etanol. Se for maior que 0,7, então a gasolina é melhor.

