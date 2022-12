Campanha de Natal do comércio de Votuporanga chega ao fim neste sábado

A campanha “Viva a Magia do Natal” vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras.

Quem ainda quiser participar da campanha Viva a Magia do Natal da Associação Comercial de Votuporanga – ACV precisa correr. Isso porque a distribuição dos cupons será feita até este sábado (31.dez), às 13 horas.

O sorteio será no próximo dia 7 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica, momento em que serão anunciados os ganhadores do carro Kwid Renault 0km e dos cinco vales-compras de R$ 1 mil. A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos.

“A ACV buscou um time forte de patrocinadores que acreditam nessa campanha. Conseguimos trazer o carro 0km para o sorteio e os vales-compras, na época mais importante de vendas do nosso calendário”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura.

São parceiras da campanha de Natal ACV: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Otica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.

Os comerciantes deverão entregar os cupons na sede da ACV. As campanhas da ACV são restritas apenas às lojas associadas. Para participar, basta entrar em contato pelos telefones (17) 34264044 ou 981320022 (wpp).

Horário

As lojas de Votuporanga abrem neste sábado (31), das 9h às 13h, fecham no domingo de Ano Novo e voltam a atender na segunda (2.jan), às 13h.

