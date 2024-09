Estudante é achada morta após ligar pedindo socorro para namorado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, de 19 anos, foi encontrada morta na cidade de Registro (SP), cerca de 200 km da capital. Ela havia desaparecido na noite de

A estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, de 19 anos, foi encontrada morta na cidade de Registro (SP), cerca de 200 km da capital. Ela havia desaparecido na noite de quarta-feira (11) após ligar para o namorado pedindo ajuda. Ianca foi vista pela última vez no Centro Universitário do Vale do Ribeira, onde estudava farmácia, mas deixou de responder às mensagens da amiga Ludmila, que tentou contatá-la diversas vezes sem sucesso.

O namorado relatou que, durante uma breve ligação, ouviu Ianca gritar “sai daqui” e sons de corrida. Amigos e familiares procuraram por ela nas proximidades da faculdade até a madrugada, sem sucesso. O corpo de Ianca foi encontrado no dia seguinte em uma área de mata a 1,5 km da faculdade. A polícia preservou a área, apreendeu pertences pessoais e requisitou perícia, que confirmou a identidade da vítima.

A mãe de Ianca, Rosa de Oliveira Azevedo, descreveu sua filha como uma jovem muito responsável, que trabalhava em uma loja de roupas durante o dia e estudava à noite. Até o momento, não há suspeitos identificados ou presos, e a Polícia Civil segue investigando o caso. A causa da morte não foi divulgada, e o caso foi registrado no 1º DP de Registro.