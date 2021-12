Homem é encontrado morto no banheiro de residência

O corpo de um homem identificado como Osvaldo Pio Matozo, 58 anos, foi encontrado em estado de decomposição no banheiro da casa onde ele morava, na rua Adelina Roldi Boato, no residencial Simões, em Birigui, no início da noite desta segunda-feira.

Um vizinho de Matozo entrou em contato com uma sobrinha dele para informar que estava sentido o mal cheiro muito forte proveniente da residência, e que o homem não era visto desde a última quinta-feira (2).

Esta familiar foi até o local e na companhia do vizinho entrou na residência, encontrando tio caído no banheiro, aparentando estar morto há vários dias. Segundo ela, a última visualização de mensagem pelo celular do tio foi no dia 2 de dezembro.

Ela disse que ele era alcoólatra mas não aparentava ter problemas de saúde. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no IML, que deverá apurar a causa da morte.