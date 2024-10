Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio de grandes proporções começou na parte da manhã. Caminhões de duas usinas e o caminhão pipa da prefeitura de Uchoa auxiliaram no trabalho.

Os policias militares estiveram no local para orientar os motoristas. À TV TEM, a PM informou que o mesmo local pegou fogo no dia anterior, mas foi controlado. Porém, por conta do vento, o fogo retornou pela manhã.